В Клинцах трех подростков осудили за продажу наркотиков
В брянском городе Клинцы трех подростков осудили за продажу синтетических наркотиков. От 4 до 5 лет они проведут в воспитательной колонии или в колонии общего режима, в зависимости от возраста. Молодых людей обвиняли в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере в составе организованной группы.
В суде установили, что с мая по октябрь прошлого года подростки оставляли закладки на территории Брянска и Клинцов. Чтобы сообщить место тайника, они указывали точные географические координаты.
- Приговор злоумышленникам пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU