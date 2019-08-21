Новым начальником Брянского линейного отдела МВД на транспорте стал Денис Сун-Цо-Жен

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-21T13:13:49+03:00

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Новым начальником Брянского линейного отдела МВД на транспорте стал подполковник полиции Денис Сун-Цо-Жен. Руководителя во вторник, 20 августа, представили главе региона. На встрече присутствовали начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин, начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Денис Сун-Цо-Жен учился в Восточно-Сибирском институте МВД России. Начинал службу оперативником отдела уголовного розыска в одном из территориальных ОВД Республики Бурятия. Затем возглавлял отделение по борьбе с имущественными видами преступлений отдела уголовного розыска.

С сентября 2010 по апрель 2015 года - первый заместитель начальника отдела, начальник криминальной милиции районного ОВД МВД по Республики Бурятия. После этого руководил одним из территориальных отделов республиканского МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU