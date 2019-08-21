Прокуратура Севского района потребовала заблокировать 12 порносайтов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-21T12:47:46+03:00

Доступ к ним закрыли через суд

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Севксого района потребовала заблокировать 12 сайтов с порнографическими материалами. На еще 10 ресурсах размещалась информация об изготовлении взрывных устройств и взрывчатки, о продаже трудовых книжек и дипломов, а также пропаганда жестокого обращения с детьми.

- Информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность распространять запрещено, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому прокурор направил в суд иски с требованием заблокировать незаконные ресурсы. Их удовлетворили.

Сейчас указанные сайты не работают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU