2019-08-21T12:47:46+03:00
Общество

Прокуратура Севского района потребовала заблокировать 12 порносайтов

Доступ к ним закрыли через суд
Марина АНТОНОВА
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Прокуратура Севксого района потребовала заблокировать 12 сайтов с порнографическими материалами. На еще 10 ресурсах размещалась информация об изготовлении взрывных устройств и взрывчатки, о продаже трудовых книжек и дипломов, а также пропаганда жестокого обращения с детьми.

- Информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность распространять запрещено, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому прокурор направил в суд иски с требованием заблокировать незаконные ресурсы. Их удовлетворили.

Сейчас указанные сайты не работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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