Житель стародубского села убил случайную знакомую ударом ножом в глаз

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-21T12:15:06+03:00

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48-летнего жителя села Ильбово Старобудского района обвиняют в убийстве случайной знакомой. Мужчину арестовали. На него завели уголовное дело. Следователи предъявили брянцу обвинение.

По версии следствия, 17 августа обвиняемый был у себя дома вместе с 54-летней приятельницей, с которой познакомился накануне. Они вместе выпивали. После этого между мужчиной и женщиной возникла ссора. Хозяин ударил свою гостью ножом в левый глаз. Ранение оказалось не совместимым с жизнью.

- Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Совершение преступления в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU