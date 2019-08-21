2019-08-21T11:45:33+03:00
Политика

Прерванные каникулы

Госдума расследует вмешательство во внутренние дела России
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«Необходимость создания такой комиссии назрела достаточно давно».«Необходимость создания такой комиссии назрела достаточно давно».
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В Государственной Думе появится межфракционная Комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета ГД.

Работа комиссии будет начата незамедлительно, в неё вошли представители фракций ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».

Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

«Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы – все это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. В связи с этим принято решение о создании Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны. Мы посчитали правильным, чтобы она начала работу незамедлительно», — заявил Вячеслав Володин.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что «в последнее время усиливается пропаганда Запада», и цель этого — повторить то, что произошло в Киеве, Тбилиси и т. д. Комиссия будет заслушивать журналистов и дипломатов для выяснения обстоятельств, отметил руководитель фракции ЛДПР.

Возглавил Комиссию Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщил, что первое заседание состоится уже 23 августа.

Комиссия займется анализом и исследованием фактов вмешательства. Материалы, с которыми будет работать Комиссия, уже поступают в Государственную Думу. На заседания будут приглашаться иностранные журналисты и дипломаты.

- Необходимость создания такой комиссии назрела достаточно давно, и откладывать этот шаг больше было нельзя, - считает депутат Госдумы Борис Пайкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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