В школах Рогнединского района не пускали на уроки детей не в форме

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-21T10:38:26+03:00

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В школах Рогнединского района не пускали на занятия учеников не в школьной форме. Это противоречит законодательству. Нарушения нашли в нормативных актах образовательных учреждений села Вороново и деревни Старохотмирово.

В школах поселка Гобики, села Вороново, деревни Пацынь и села Шаровичи в положениях о школьной форме были установлены слишком строгие правила, которые регламентировали наличие маникюра, украшений и размер каблука обуви. А кроме стандартов школьной одежды дополнительные требования к ученикам применяться не могут.

- В итоге нормативные акты сельских школ привели в соответствие с требованиями действующего законодательства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU