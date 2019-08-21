2019-08-21T10:28:41+03:00
Экономика

КПК «СОЮЗ ГАРАНТ» предлагает пополнение сбережений

Деятельность кооператива регулируется ЦБ РФ и СРО ЦКО
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Сотрудники компании грамотно проконсультируют Вас и помогут подобрать оптимальные условия для пополнения Ваших сбережений.Сотрудники компании грамотно проконсультируют Вас и помогут подобрать оптимальные условия для пополнения Ваших сбережений.
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В современном мире с его стремительно меняющимися финансовыми и информационными потоками становиться все меньше надежных источников поддержки. Из-за трудностей в экономике постоянно растут цены, количество стабильных источников доходов уменьшается.

В таких непростых условиях хорошей альтернативой привычным кредитным организациям стали кредитно-потребительские кооперативы. Как и в любой другой сфере, здесь есть вероятность попасть на удочку недобросовестных дельцов и фирм-однодневкок. Поэтому, чтобы быть спокойным за свои сбережения , нужно тщательно выбирать кооператив по нескольким критериям. Один из основных - народное доверие. В Брянске успешно работает кредитно кредитно-потребительский кооператив ««СОЮЗ ГАРАНТ».Офис находится в Бежице,на ул. 3 Интернационала, д. 23, пом. 12.

Приходите в офис,звоните, сотрудники грамотно проконсультируют Вас и помогут подобрать оптимальные условия для пополнения Ваших сбережений

Адрес: 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 23, пом. 12.

Сайт: https://soyuzgaran.ru

Телефон: 8 (800) 550-04-46

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ИСТОЧНИК KP.RU

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