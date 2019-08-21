СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-21T10:17:35+03:00

Отказаться от химикатов при выращивании сельхозкультур невозможно. Фото: Ольга УМАРОВА

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Причиной массовой гибели пчел на Брянщине стали дешевые удобрения и другие химические препараты для растений. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на пресс-конференции 20 августа. Некоторые сельхозпроизводители заменили дженериками оригинальные препараты.

При этом, по словам брянского губернатора, отказаться от химикатов при выращивании сельхозкультур невозможно. Необходимо лишь использовать качественные препараты и предупреждать об обработке полей пчеловодов.

Напомним, о массовой гибели пчел заявили в Почепском, Комаричском и Севском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU