2019-08-21T09:42:58+03:00
Общество

В Брянске оказался никому не нужен бывший ДК завода «Дормаш»

Об этом еще раз сказал Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
К счастью, в этот раз губернатор хотя бы не предложил снести историческое здание.К счастью, в этот раз губернатор хотя бы не предложил снести историческое здание.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске оказался никому не нужен бывший дом культуры завода «Дормаш». Об этом еще раз заявил губернатор Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами, которая прошла в областном правительстве 20 августа. Не нужно историческое здание оказалось ни областным властям, которым принадлежит здание, ни бизнесменам, которым предлагали его в аренду за рубль в год, ни предприятию, которое является приемником «Дормаша», ни строительным компаниям, которые выкупили землю позади «Литейного дома» . К счастью, в этот раз губернатор хотя бы не предложил снести историческое здание.

Кстати, здание бывшего ДК является памятником архитектуры и должно охраняться и сохраняться государством. Но оно продолжает разваливаться. Возможно, его ожидает судьба дома Баженова на улице Калинина, который продали в частную собственность, потом снесли почти до основания, а теперь через суд обязали восстановить в прежнем виде.

Здание ДК завода «Дормаш» в том виде, в котором оно существует сейчас, было восстановлено после войны. До этого здесь располагался литейный цех завода Брянский Арсенал. Есть предположение, что часть здания была построена еще в 18 веке.

На восстановление ДК нужно 300 миллионов рублей. Областные власти не могут придумать, как его можно использовать. Рядом находится «Дружба» и «Промка». Еще одно учреждение культуры здесь не нужно.

Стоит отметить, что в аренду за один рубль не взяли ни одно историческое здание в Брянске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Рогнединского района не пускали на уроки детей не в форме
КПК «СОЮЗ ГАРАНТ» предлагает пополнение сбережений
Причиной массовой гибели пчел на Брянщине стали дешевые удобрения
В Брянске на дорогу из Володарского района в Фокинский выделят 200 миллионов рублей
В Брянске сняли на видео разваливающуюся на ходу маршрутку
В Брянске дайверы со дна Десны подняли «пиратский» корабль
Самолеты из Брянска в Москву будут летать до Нового года
Унечская компания задолжала своим рабочим 7,8 миллиона рублей
Брянец Илья Иванюк занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
В Фокинском районе Брянска на день отключат воду
Житель Красной Горы получил условный срок за интим с 14-летней девушкой
На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей
Брянцы соревнуются в способах применения контейнеров для раздельного сбора отходов
На покупку общественного транспорта в Брянской области потратят 900 миллионов рублей