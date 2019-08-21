В Брянске оказался никому не нужен бывший ДК завода «Дормаш»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-21T09:42:58+03:00

К счастью, в этот раз губернатор хотя бы не предложил снести историческое здание. Фото: Марина АНТОНОВА

Об этом еще раз сказал Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами

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В Брянске оказался никому не нужен бывший дом культуры завода «Дормаш». Об этом еще раз заявил губернатор Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами, которая прошла в областном правительстве 20 августа. Не нужно историческое здание оказалось ни областным властям, которым принадлежит здание, ни бизнесменам, которым предлагали его в аренду за рубль в год, ни предприятию, которое является приемником «Дормаша», ни строительным компаниям, которые выкупили землю позади «Литейного дома» . К счастью, в этот раз губернатор хотя бы не предложил снести историческое здание.

Кстати, здание бывшего ДК является памятником архитектуры и должно охраняться и сохраняться государством. Но оно продолжает разваливаться. Возможно, его ожидает судьба дома Баженова на улице Калинина, который продали в частную собственность, потом снесли почти до основания, а теперь через суд обязали восстановить в прежнем виде.

Здание ДК завода «Дормаш» в том виде, в котором оно существует сейчас, было восстановлено после войны. До этого здесь располагался литейный цех завода Брянский Арсенал. Есть предположение, что часть здания была построена еще в 18 веке.

На восстановление ДК нужно 300 миллионов рублей. Областные власти не могут придумать, как его можно использовать. Рядом находится «Дружба» и «Промка». Еще одно учреждение культуры здесь не нужно.

Стоит отметить, что в аренду за один рубль не взяли ни одно историческое здание в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU