В Брянске на дорогу из Володарского района в Фокинский выделят 200 миллионов рублей
В Брянске на строительство дороги из Володарского района в Фокинский в этом году выделят 200 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – около двух миллиардов рублей. Об этом рассказал Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами во вторник, 20 августа.
Дорога пройдет от кольца у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский до магазина «Метро». По сути магистраль будет дублировать улицу Калинина. Дорога будет четырехполосной. Самая дорогая часть строительства – это дамба. Песок на нее собирались намыть из Десны, при этом очистив главную брянскую реку.
Но работы уже несколько лет не могут начаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU