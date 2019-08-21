2019-08-21T09:15:53+03:00
Общество

В Брянске на дорогу из Володарского района в Фокинский выделят 200 миллионов рублей

Начать строительство обещают уже несколько лет
Марина АНТОНОВА
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Самая дорогая часть строительства – это дамба.Самая дорогая часть строительства – это дамба.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске на строительство дороги из Володарского района в Фокинский в этом году выделят 200 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – около двух миллиардов рублей. Об этом рассказал Александр Богомаз на пресс-конференции с журналистами во вторник, 20 августа.

Дорога пройдет от кольца у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский до магазина «Метро». По сути магистраль будет дублировать улицу Калинина. Дорога будет четырехполосной. Самая дорогая часть строительства – это дамба. Песок на нее собирались намыть из Десны, при этом очистив главную брянскую реку.

Но работы уже несколько лет не могут начаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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