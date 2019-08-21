СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-21T09:09:08+03:00

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В Брянске сняли на видео разваливающуюся на ходу маршрутку. Ролик опубликовали в соцсетях. Автор не уточнил, по какому маршруту он ехал, но подписал пост «Суровые маршрутки Бежицы».

На видео видно, что задние двери держатся только с помощью ремня. На ходу они приоткрываются.

В комментариях предположили, что пассажир не сообщил об этом водителю. У пользователей возникли также вопросы к тому, кто выпускает маршрутные такси на линию с техническими неисправностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU