В Брянске сняли на видео разваливающуюся на ходу маршрутку
Ролик опубликовали в соцсети
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В Брянске сняли на видео разваливающуюся на ходу маршрутку. Ролик опубликовали в соцсетях. Автор не уточнил, по какому маршруту он ехал, но подписал пост «Суровые маршрутки Бежицы».
На видео видно, что задние двери держатся только с помощью ремня. На ходу они приоткрываются.
В комментариях предположили, что пассажир не сообщил об этом водителю. У пользователей возникли также вопросы к тому, кто выпускает маршрутные такси на линию с техническими неисправностями.
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ИСТОЧНИК KP.RU