2019-08-21T08:50:25+03:00
Общество

В Брянске дайверы со дна Десны подняли «пиратский» корабль

Находка когда-то была детской игрушкой
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.Фото: подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.
Изменить размер текста:

Брянские дайверы со дна Десны подняли «пиратский» корабль. Находка когда-то была пластиковой детской игрушкой.

- От игрушки не осталось и следа, это реально старинный деревянный корабль с прогнившим остовом и множественными наростами по корпусу, - пишут на сайте брянского подводного клуба «Скат». - Его нынешнему виду позавидуют даже кинематографисты.

Корабль нашли во вторник, 20 августа, на правом берегу реки. Он «затонул» на глубине около четырех метров.

Дайверы просят откликнуться владельца игрушки или тех, кто что-нибудь знает о ней. Экспонат планируют оставить для музея подводного клуба.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Рогнединского района не пускали на уроки детей не в форме
КПК «СОЮЗ ГАРАНТ» предлагает пополнение сбережений
Причиной массовой гибели пчел на Брянщине стали дешевые удобрения
В Брянске оказался никому не нужен бывший ДК завода «Дормаш»
В Брянске на дорогу из Володарского района в Фокинский выделят 200 миллионов рублей
В Брянске сняли на видео разваливающуюся на ходу маршрутку
Самолеты из Брянска в Москву будут летать до Нового года
Унечская компания задолжала своим рабочим 7,8 миллиона рублей
Брянец Илья Иванюк занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
В Фокинском районе Брянска на день отключат воду
Житель Красной Горы получил условный срок за интим с 14-летней девушкой
На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей
Брянцы соревнуются в способах применения контейнеров для раздельного сбора отходов
На покупку общественного транспорта в Брянской области потратят 900 миллионов рублей