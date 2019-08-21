В Брянске дайверы со дна Десны подняли «пиратский» корабль

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-21T08:50:25+03:00

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Брянские дайверы со дна Десны подняли «пиратский» корабль. Находка когда-то была пластиковой детской игрушкой.

- От игрушки не осталось и следа, это реально старинный деревянный корабль с прогнившим остовом и множественными наростами по корпусу, - пишут на сайте брянского подводного клуба «Скат». - Его нынешнему виду позавидуют даже кинематографисты.

Корабль нашли во вторник, 20 августа, на правом берегу реки. Он «затонул» на глубине около четырех метров.

Дайверы просят откликнуться владельца игрушки или тех, кто что-нибудь знает о ней. Экспонат планируют оставить для музея подводного клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU