Самолеты из Брянска в Москву будут летать до Нового года
На сайте авиакомпании появилось обновленное расписание
Рейсы будут выполнять по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.Фото: Марина АНТОНОВА
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Рейсы Брянск - Москва продолжат выполнять. На сайте авиакомпании появилось обновленное расписание после 28 октября. Летать самолеты по такому расписанию планируют до 30 декабря.
Рейсы будут выполнять по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.
Из Москвы лайнер будет улетать в 13.20, а прибывать в Брянск - в 14.30. Обратный вылет из нашего аэропорта состоится в 15.05. В столице самолет окажется в 16.15.
Стоимость билетов начинается от 1,5 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU