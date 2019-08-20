Брянец Илья Иванюк занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
Брянский легкоатлет Илья Иванюк отличился на очередном этапе «Бриллиантовой лиги». Турнир проходил в английском Бирмингеме.
Илья Иванюк со второй попытки взял начальную высоту 2,19 метра, с первой попытки единственный из всех участников справился со второй - 2,23 метра. А вот высота 2,26, к сожалению, брянцу не покорилась.
Выиграл этап Бриллиантовой лиги австралиец Брендон Старк. Он с третьей попытки покорил высоту 2,3 метра.
Пока у Ильи Иванюка 28 очков, сообщают в брянском центре спортивной подготовки. Он лидирует в общем зачете «Бриллиантовой лиги». Однако впереди еще три заключительных этапа.
Победители финалов в Цюрихе и Брюсселе заработают по 50 тысяч долларов и бриллиант, а лучшие в общем зачете - по 100 тысяч долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU