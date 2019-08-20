2019-08-20T17:22:20+03:00
Общество

Житель Красной Горы получил условный срок за интим с 14-летней девушкой

Приговор суда вступил в законную силу
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летний жителя Красной Горы осудили за интим 14-летней девушкой.

Школьница попросила строго не наказывать молодого человека, с которым она дружит. Парень признал свою вину.

- Несмотря на положительные характеристики подсудимого, отсутствие у него судимостей, суд был непреклонен, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Молодого человека признали виновным и назначили ему максимально строгое наказание по данной статье - 1,5 года лишения свободы условно на такой же испытательный срок.

Приговор суда вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолеты из Брянска в Москву будут летать до Нового года
Унечская компания задолжала своим рабочим 7,8 миллиона рублей
Брянец Илья Иванюк занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
В Фокинском районе Брянска на день отключат воду
На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей
Брянцы соревнуются в способах применения контейнеров для раздельного сбора отходов
На покупку общественного транспорта в Брянской области потратят 900 миллионов рублей
В Брянске руководителя локомотивного депо подозревают в мошенничестве
Брянцы собрали деньги на подъемник в подъезде для инвалида-колясочника
В Брянске арестовали 25-летнего директора юридической фирмы
Пенсионер из Фокино стал фигурантом двух уголовных дел из-за угрозы убийством знакомому
В Брянске 22 августа отметят день флага
Ко Дню города в Брянске пройдут два субботника
На покупку спецтехники Брянская область потратит 130 миллионов рублей
Клинчанин поссорился с женой и ударил ее ножом
Все школы Брянской области готовы к новому учебному году
В Брянске возле областной филармонии ограничат парковку
Для Брянска купят 100 автобусов
Через Брянскую область попытались провезти два килограмма пороха
В Брянске на Набережной 15 сентября пройдет огненное шоу
Житель Погарского района чуть заживо не сжег бывшую подругу с новым возлюбленным
В Брянске водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика
На Брянщине стали больше убивать, но меньше продавать наркотики
В Брянске сняли на видео автобус №27, проезжающий на красный свет
В Брянске продлили время работы автобуса №25 по выходным
В Брянске стартовали ярмарки выходного дня
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала два «серебра» на турнире в Москве