Житель Красной Горы получил условный срок за интим с 14-летней девушкой
20-летний жителя Красной Горы осудили за интим 14-летней девушкой.
Школьница попросила строго не наказывать молодого человека, с которым она дружит. Парень признал свою вину.
- Несмотря на положительные характеристики подсудимого, отсутствие у него судимостей, суд был непреклонен, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Молодого человека признали виновным и назначили ему максимально строгое наказание по данной статье - 1,5 года лишения свободы условно на такой же испытательный срок.
Приговор суда вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU