На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей
Эти деньги предназначены для некоммерческих общественных организаций
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей. Деньги предназначены для некоммерческих общественных организаций, которые профессионально развивают этот вид спорта в регионе.
Решение о выделении средств приняли депутаты Брянской областной Думы. Народным избранникам пришлось 20 августа собраться на внеочередное заседание, чтобы принять поправки в областной бюджет.
На нем же решили 900 миллионов рублей пустить на покупку общественного транспорта, а 130 миллионов рублей – на приобретение специальной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU