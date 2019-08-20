СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-20T16:59:38+03:00

Эти деньги предназначены для некоммерческих общественных организаций

Изменить размер текста: A A

На поддержку брянского футбола выделили 25,6 миллиона рублей. Деньги предназначены для некоммерческих общественных организаций, которые профессионально развивают этот вид спорта в регионе.

Решение о выделении средств приняли депутаты Брянской областной Думы. Народным избранникам пришлось 20 августа собраться на внеочередное заседание, чтобы принять поправки в областной бюджет.

На нем же решили 900 миллионов рублей пустить на покупку общественного транспорта, а 130 миллионов рублей – на приобретение специальной техники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU