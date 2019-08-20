Брянцы соревнуются в способах применения контейнеров для раздельного сбора отходов

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-20T16:52:19+03:00

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Так, жители дома 1а, расположенного по улице Горбатова, решили, что сетка для сбора макулатуры может быть полезна не только для этой цели, но и способна спасать жизни людей. И закрыли контейнером открытый люк во дворе.

- Мы будем только рады, если наши контейнеры уберегут кого-то от неприятностей, помогут избежать серьезных травм. Но все же хотим напомнить, что основное предназначение сетчатых ящиков, установленных во дворах областного центра, иное – поддержание экологической чистоты и воспитание у населения культурного обращения с отходами. И просим использовать их строго по назначению, - прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напомним, что до этого жительница Бежицкого района хотела приспособить контейнер для раздельного сбора отходов для разведения голубей, а житель Володарского – для кроликов.

ИСТОЧНИК KP.RU