2019-08-20T16:37:43+03:00
Общество

На покупку общественного транспорта в Брянской области потратят 900 миллионов рублей

Поправки в бюджете приняли депутаты Брянской облдумы
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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На покупку общественного транспорта в Брянской области потратят 900 миллионов рублей. Поправки в бюджет приняли депутаты областной Думы на внеочередном заседании во вторник, 20 августа.

600 миллионов рублей пойдут на приобретение транспорта для Брянска, сообщают в пресс-службе областного правительства. Автобусы это будут или троллейбусы, пока не уточняют. 300 миллионов рублей потратят на транспорт, который направят в районы области.

Всего бюджет Брянской области увеличился на 1 миллиард 260 миллионов 500 тысяч рублей. Деньги пойдут также на поддержку местных бюджетов – 200 миллионов рублей, на покупку спецтехники – 130 миллионов рублей, на поддержку футбола в регионе – 25,6 миллиона рублей. Эти деньги нужно освоить в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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