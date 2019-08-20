В Брянске руководителя локомотивного депо подозревают в мошенничестве
Железнодорожник потребовал от сотрудников передать ему 150 тысяч рублей
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В Брянске одного из руководителей локомотивного депо подозревают в мошенничестве. На железнодорожника завели уголовное дело.
По версии следствия, брянец использовал свое служебное положение для личного обогащения. Он обманул сотрудников и потребовал передать ему 150 тысяч рублей для урегулирования вопросов с сотрудниками полиции.
- Санкция по предъявленной статье предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU