2019-08-20T15:35:31+03:00
Общество

Брянцы собрали деньги на подъемник в подъезде для инвалида-колясочника

Управляющая компания просила за обычный пандус сумму в два раза больше
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Андрей Чепелев.Фото: vk.com, Андрей Чепелев.
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Неравнодушные брянцы собрали деньги на электрический подъемник для инвалида-колясочника. Просьбу о помощи Андрей Чепелев опубликовал в соцсетях. Он два года вынужден был находиться дома, так как не мог выбраться на улицу.

Андрей Чепелев живет на первом этаже в многоквартирном доме на улице Почтовой. Но со ступенек спуститься никак не мог. Свою проверку сообщений СМИ провела и прокуратура.

- Во время проверки выяснилось, что неоднократные обращения мужчины в управляющую компанию с заявлением об установке пандуса в подъезде дома остались без удовлетворения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Условия для беспрепятственного доступа инвалида к жилищу не созданы.

Прокурор внес представление директору управляющей компании. Люди собрали деньги, на которые заказали и установили подъемник. А вот управляющая компания просила за постройку обычного пандуса сумму в два раза больше. Не поучаствовали в организации "доступной среды" для инвалида и чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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