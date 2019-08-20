Пенсионер из Фокино стал фигурантом двух уголовных дел из-за угрозы убийством знакомому
62-летнего жителя Фокино подозревают сразу в двух преступлениях. На пенсионера завели уголовное дело за угрозу убийством и хранение пистолета и пороха.
По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом.
- Полицейские изъяли у пенсионера переделанный для стрельбы самодельными патронами сигнальный пистолет,пули к нему и порох, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина признался, что изготовил оружие еще 10 лет назад «для самообороны», но все это время у него не возникало повода им воспользоваться.
За хранение оружия пожилому мужчине грозит до двух лет колонии, а за угрозу убийством - столько же.
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ИСТОЧНИК KP.RU