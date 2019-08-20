Пенсионер из Фокино стал фигурантом двух уголовных дел из-за угрозы убийством знакомому

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-20T14:28:55+03:00

По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом. Фото: Александр КОЦ

Изменить размер текста: A A

62-летнего жителя Фокино подозревают сразу в двух преступлениях. На пенсионера завели уголовное дело за угрозу убийством и хранение пистолета и пороха.

По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом.

- Полицейские изъяли у пенсионера переделанный для стрельбы самодельными патронами сигнальный пистолет,пули к нему и порох, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина признался, что изготовил оружие еще 10 лет назад «для самообороны», но все это время у него не возникало повода им воспользоваться.

За хранение оружия пожилому мужчине грозит до двух лет колонии, а за угрозу убийством - столько же.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU