2019-08-20T14:28:55+03:00
Общество

Пенсионер из Фокино стал фигурантом двух уголовных дел из-за угрозы убийством знакомому

У 62-летнего мужчины изъяли порох и самодельный пистолет
Мария Дедкова
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По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом.По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом.Фото: Александр КОЦ
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62-летнего жителя Фокино подозревают сразу в двух преступлениях. На пенсионера завели уголовное дело за угрозу убийством и хранение пистолета и пороха.

По версии следствия, изрядно выпивший мужчина поссорился со знакомым и стал угрожать ему самодельным пистолетом.

- Полицейские изъяли у пенсионера переделанный для стрельбы самодельными патронами сигнальный пистолет,пули к нему и порох, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина признался, что изготовил оружие еще 10 лет назад «для самообороны», но все это время у него не возникало повода им воспользоваться.

За хранение оружия пожилому мужчине грозит до двух лет колонии, а за угрозу убийством - столько же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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