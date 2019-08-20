В Брянске 22 августа отметят день флага

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-20T13:47:54+03:00

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22 августа в Брянске отметят День Государственного флага России.

Во всех районах области пройдут акции, в рамках которых волонтеры будут раздавать ленточки в цветах российского триколора и буклеты с историей главного символа страны.

В Брянске же пройдет флешмоб, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В 13.00 часов на площади Воинской Славы развернут огромный триколор. Также брянцы увидят выступления военного оркестра Управления Росгвардии по Брянской области, творческих коллективов Брянского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы», пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

СПРАВКА

Дата праздника выбрана не случайно. Именно 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве впервые был поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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ИСТОЧНИК KP.RU