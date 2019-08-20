Ко Дню города в Брянске пройдут два субботника
В Брянске в преддверии Дня города начался месячник по благоустройству.
Весь месяц в Брянске уделят благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Также, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, уберут свалки, скосят траву. Работы по благоустройству проведут на территории городских кладбищ. Дорожники проведут уборку на конечных маршруток.
31 августа и 14 сентября в рамках месячника по благоустройству состоятся традиционные общегородские субботники. На уборку выйдут сотрудники брянских предприятий и организаций, жители города.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU