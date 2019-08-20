2019-08-20T16:25:23+03:00
Общество

На покупку спецтехники Брянская область потратит 130 миллионов рублей

На эти деньги купят КМД, тракторы, экскаваторы и ассенизаторские машины
Мария Дедкова
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130 миллионов направят в районы, а 80 миллионов выделят Брянску.130 миллионов направят в районы, а 80 миллионов выделят Брянску.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области на покупку спецтехники потратят 130 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании областной Думы 20 августа.

На эти деньги купят КДМ, подметально-вакуумные машины, тракторы, экскаваторы иассенизаторские машины.

Напомним, на этом же заседании народные избранники решили вопрос о покупке автобусов для Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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