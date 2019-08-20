Клинчанин поссорился с женой и ударил ее ножом

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-20T12:51:49+03:00

На клинчанина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теперь на него завели уголовное дело

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В Клинцовском районе семейная ссора едва не обернулась трагедией.

В местную больницу с двумя ножевыми ранениями привезли 25-летнюю девушку. Злоумышленник ударил потерпевшую в плечо и грудь, было повреждено легкое.

- Супруг потерпевшей – 32-летний местный житель – не стал отрицать своей вины, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он рассказал полицейским, что во время ссоры схватил с кухонного стола нож и дважды ударил супругу. Увидев кровь, мужчина испугался и вызвал скорую помощь.

На клинчанина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет колонии.

Потерпевшая пока находится в больнице. По словам врача, угрозы жизни нет, и вскоре ее выпишут домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU