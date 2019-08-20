2019-08-20T12:51:49+03:00
Общество

Клинчанин поссорился с женой и ударил ее ножом

Теперь на него завели уголовное дело
Мария Дедкова
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На клинчанина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет колонии.На клинчанина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Клинцовском районе семейная ссора едва не обернулась трагедией.

В местную больницу с двумя ножевыми ранениями привезли 25-летнюю девушку. Злоумышленник ударил потерпевшую в плечо и грудь, было повреждено легкое.

- Супруг потерпевшей – 32-летний местный житель – не стал отрицать своей вины, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он рассказал полицейским, что во время ссоры схватил с кухонного стола нож и дважды ударил супругу. Увидев кровь, мужчина испугался и вызвал скорую помощь.

На клинчанина завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет колонии.

Потерпевшая пока находится в больнице. По словам врача, угрозы жизни нет, и вскоре ее выпишут домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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