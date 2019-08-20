Все школы Брянской области готовы к новому учебному году

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-20T12:31:33+03:00

Об этом рассказали на заседании в правительстве

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До начала нового учебного года осталось меньше двух недель. В школах завершается подготовка ко встрече с учениками. Именно о готовности школ говорили на заседании правительства, которое прошло 19 августа.

В новом учебном году в области будут работать 454 школы и 352 детсада. 1 сентября за парты сядут 128 тысяч школьников.

На подготовку образовательных учреждений из бюджетов всех уровней направили больше 725 миллионов рублей. На эти деньги меняли крыши, ремонтировали классы, проверяли противопожарное оборудование, закупали спортинвентарь, школьные автобусы и другое.

- Межведомственные комиссии с участием территориальных представителей Госпожнадзора с 5 по 15 августа провели проверки, - говорит заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев. - Все 100% образовательных организаций приняты межведомственными комиссиями. Все объекты соответствуют условиям безопасного пребывания.

На данный момент все школы и детсады оснащены автоматической пожарной сигнализацией. А 94 процента образовательных учреждений - еще и видеонаблюдением. Во всех образовательных учреждениях обеспечили пропускной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU