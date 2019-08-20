2019-08-20T11:59:54+03:00
Общество

В Брянске возле областной филармонии ограничат парковку

Оставить машину нельзя будет с 6.00 до 16.00 в среду, 21 августа
Мария Дедкова
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Въехать нельзя будет со стороны улицы Горького, а также со стороны дома №76 по улице Калинина.Въехать нельзя будет со стороны улицы Горького, а также со стороны дома №76 по улице Калинина.Фото: Мария Дедкова
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21 августа с 6.00 до 16.00 в Брянске ограничат парковку. Оставить машину нельзя будет на территории, прилегающей к концертному залу «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Въехать нельзя будет со стороны улицы Горького, а также со стороны дома №76 по улице Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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