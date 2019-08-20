Для Брянска купят 100 автобусов
Такое решение приняли депутаты на заседании облдумы
На покупку машин потратят около 730 миллионов рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
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Для Брянска в этом году купят еще одну партию автобусов. Решение о выделении денег приняли депутаты на внеочередном заседании областной Думы, которое прошло 20 августа. На покупку 100 машин потратят около 730 миллионов рублей.
Судьба троллейбусного предприятия в городе остается неизвестной. На данный момент износ машин составляет 98 процентов. В горсовете и мэрии утверждают, что намерены сохранить троллейбус в Брянске. Однако как это предполагается сделать без закупки подвижного состава, неясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU