Через Брянскую область попытались провезти два килограмма пороха
Таможенники задержали гражданина Молдавии
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Через границу в Брянской области попытались провезти два килограмма пороха. Таможенники нашли взрывчатое вещество при досмотре микроавтобуса, который следовал из Украины в Россию.
Бездымный порох вез в своем багаже гражданин Молдавии. Мужчина сказал, что не знал таможенных правил. А порох попросили привезти его знакомые из Москвы.
- На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда взрывчатых веществ», - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Санкция по ней предусматривает дол семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU