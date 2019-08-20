2019-08-20T11:04:16+03:00
Происшествия

Через Брянскую область попытались провезти два килограмма пороха

Таможенники задержали гражданина Молдавии
Марина АНТОНОВА
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Через границу в Брянской области попытались провезти два килограмма пороха. Таможенники нашли взрывчатое вещество при досмотре микроавтобуса, который следовал из Украины в Россию.

Бездымный порох вез в своем багаже гражданин Молдавии. Мужчина сказал, что не знал таможенных правил. А порох попросили привезти его знакомые из Москвы.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда взрывчатых веществ», - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Санкция по ней предусматривает дол семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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