В Брянске водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-20T09:02:45+03:00

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В Брянске водитель «Хендай Солярис» сбил пятилетнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов вечера в понедельник, 19 августа, на улице Крахмалева.

- 41-летний автомобилист двигался по дворовой территории со стороны улицы Костычева в сторону улицы Крахмалева, - говорят в УГИБДД России по Брянской области. – Ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

У пострадавшего маленького пешехода сломана рука. Ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU