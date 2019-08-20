2019-08-20T08:50:19+03:00
Общество

На Брянщине стали больше убивать, но меньше продавать наркотики

В областной прокуратуре подсчитали количество преступлений за семь месяцев
Марина АНТОНОВА
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Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 100%.Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 100%.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области стали больше убивать, но меньше продавать наркотиков. В областной прокуратуре подсчитали количество преступлений за семь месяцев. С начала года в регионе совершили 33 убийства. А за тот же период год назад – 31. На 11% меньше стало погибших после преступных посягательств.

На 3% меньше преступлений зарегистрировали в сфере незаконного оборота наркотиков. Также сократилось и число экологических преступлений, в том числе незаконная рубка леса.

- 43% от всех преступлений составляют хищения чужого имущества, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось на 47%, коррупционной направленности – на 100%.

На улицах совершили 1477 преступлений. Это на 5% меньше, чем год назад. Количество женщин-преступниц выросло на 22%. На 14% больше стало преступников среди подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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