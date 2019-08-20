2019-08-20T08:38:06+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео автобус №27, проезжающий на красный свет

Водитель нарушил правила на улице Авиационной
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Нарушение ПДД Брянск".Фото: vk.com, "Нарушение ПДД Брянск".
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В Брянске сняли на видео городской автобус №27, проезжающий на красный сигнал светофора. Запись опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсети. Водитель нарушил правила на улице Авиационной 8 августа около десяти часов утра. Это попало на камеру видеорегистратора.

Дорогу в этом месте сейчас ремонтируют. На видео видно, что автобус стал в левый ряд для поворота налево. Но проехал перекресток, когда уже загорелся красный свет.

Судя по всему, водителю грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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