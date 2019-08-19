В Брянске продлили время работы автобуса №25 по выходным

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-19T18:46:14+03:00

Теперь в выходные дни последний автобус от остановки "Школа №61" будет отъезжать в 19.00, а от телецентра - в 20.25. Фото: Марина АНТОНОВА

Вечером добавили по два рейса от каждой конечной

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В Брянске внесли изменения в расписание автобуса №25. Теперь он будет работать дольше по выходным.

Вечером добавили по два рейса от каждой конечной, сообщают в ПАТП.

Теперь в выходные дни последний автобус от остановки "Школа №61" будет отъезжать в 19.00, а от телецентра - в 20.25.

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ИСТОЧНИК KP.RU