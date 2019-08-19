В Брянске продлили время работы автобуса №25 по выходным
Вечером добавили по два рейса от каждой конечной
Теперь в выходные дни последний автобус от остановки "Школа №61" будет отъезжать в 19.00, а от телецентра - в 20.25.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске внесли изменения в расписание автобуса №25. Теперь он будет работать дольше по выходным.
Вечером добавили по два рейса от каждой конечной, сообщают в ПАТП.
Теперь в выходные дни последний автобус от остановки "Школа №61" будет отъезжать в 19.00, а от телецентра - в 20.25.
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ИСТОЧНИК KP.RU