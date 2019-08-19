2019-08-19T18:34:16+03:00
Общество

В Брянске стартовали ярмарки выходного дня

Они будут проходить каждую субботу проходить до 2 ноября
Мария Дедкова
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Всего по итогам ярмарки самым покупаемым продуктом стал картофель — продано 5,5 тоннВсего по итогам ярмарки самым покупаемым продуктом стал картофель — продано 5,5 тоннФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В субботу, 17 августа, во всех районах Брянска открылись ярмарки выходного дня. Горожане смогли купить овощи и фрукты от брянских фермеров и крупных производителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Советском районе торговали продукцию продавали торговцы из Выгоничского, Почепского, Стародубского, Брянского, Жирятинского, Жуковского, Комаричского и Севского районов. Наибольшим спросом у горожан пользовался картофель, томаты яблоки, огурцы и зерно.

В Володарском районе вели торговлю предприниматели из Дятьковского, Клинцовского, Суземского, Погарского и Карачевского районов. Покупатели приобрели картофель, зерно томаты, капусту, огурцы и перцы.

В Бежицком районе вели торговлю 18 сельхозтоваропроизводителей из Комаричей, Почепа, Трубчевска, Стародуба, Выгоничей, Жирятино и Брянска.

В Фокинском районе горожане могли попробовать продукцию из Навлинского, Комаричского, Почепского, Карачевского, Трубчевского и Брянского районов.

Всего по итогам ярмарки самым покупаемым продуктом стал картофель — продано 5,5 тонн. Также в пятерку вошли томаты (4,4 тонны), зерно (2,2 тонны), яблоки (2,1 тонны), огурцы (0,95 тонны).

Ярмарки будут проходить по субботам с 8.00 до 15.00 до 2 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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