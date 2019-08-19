Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала два «серебра» на турнире в Москве

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-19T18:16:44+03:00

Спортсменка выступала в паре и в личном зачете

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Брянская теннисистка Влада Коваль успешно выступила на турнире в Москве серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов. Спортсменка дважды заняла второе место, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Влада Коваль в парном разряде вместе с Евгенией Левашовой дошли до финала, где уступили другой российской паре и завоевали серебряную награду.

В личном первенстве наша землячка также вышла в финал. В решающем поединке Влада Коваль уступила.

Впереди у спортсменки еще один турнир в Москве, затем соревнования в Пензе и Италии, а в середине сентября она примет участие в чемпионате России.

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ИСТОЧНИК KP.RU