Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала два «серебра» на турнире в Москве
Брянская теннисистка Влада Коваль успешно выступила на турнире в Москве серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов. Спортсменка дважды заняла второе место, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
Влада Коваль в парном разряде вместе с Евгенией Левашовой дошли до финала, где уступили другой российской паре и завоевали серебряную награду.
В личном первенстве наша землячка также вышла в финал. В решающем поединке Влада Коваль уступила.
Впереди у спортсменки еще один турнир в Москве, затем соревнования в Пензе и Италии, а в середине сентября она примет участие в чемпионате России.
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ИСТОЧНИК KP.RU