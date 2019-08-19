2019-08-19T18:16:44+03:00
Спорт

Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала два «серебра» на турнире в Москве

Спортсменка выступала в паре и в личном зачете
Мария Дедкова
Поделиться:
Влада Коваль (справа) отличилась дважды. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных командВлада Коваль (справа) отличилась дважды. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд
Изменить размер текста:

Брянская теннисистка Влада Коваль успешно выступила на турнире в Москве серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов. Спортсменка дважды заняла второе место, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Влада Коваль в парном разряде вместе с Евгенией Левашовой дошли до финала, где уступили другой российской паре и завоевали серебряную награду.

В личном первенстве наша землячка также вышла в финал. В решающем поединке Влада Коваль уступила.

Впереди у спортсменки еще один турнир в Москве, затем соревнования в Пензе и Италии, а в середине сентября она примет участие в чемпионате России.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске продлили время работы автобуса №25 по выходным
В Брянске стартовали ярмарки выходного дня
Брянская мэрия продолжает судиться с маршрутчиками
В Брянске на улице 22 Съезда КПСС нашли свалку строительного мусора
В Новозыбкове отремонтируют парк
В Клинцах волонтеры ремонтируют здание в стиле модерн
В Клинцах на три дня закроют железнодорожный переезд
Житель Суражского района украл 55 тысяч рублей из банки под кроватью
Перед ДК железнодорожников в Брянске обустраивают кольцевую развязку
Гражданин Украины попытался провезти через границу в Брянской области 1,4 миллиона рублей
Николай Тимошков должен заплатить за независимую экспертизу торгового центра в Брянске почти миллион рублей
В Сельцо водитель иномарки врезался в столб
В Почепском районе нашли в кустах нашли тело 32-летнего мужчины
Житель Брянска пойдет под суд за жестокое избиение случайного знакомого
Две брянские усадьбы попали в топ-10 самых красивых в России
Брянские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа
В Клетне осудили двух хозяев наркопритона
В Выгоничском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками: пострадали двое
Брянского блогера осудили за выкручивание пальца чиновнице
На станции Нерусса питьевая вода не соответствует требованиям безопасности
Нападающий брянского «Динамо» Николай Вдовиченко в игре получил перелом скуловой кости
В Брянске на сутки понизят напор воды на Новостройке