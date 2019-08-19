В Брянске на улице 22 Съезда КПСС нашли свалку строительного мусора

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-19T17:43:31+03:00

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В Брянске на улице 22 Съезда КПСС нашли свалку. Местные жители пожаловались в соцсетях на горы строительного мусора у дома №21.

Прокуратура провела проверку.

- Выяснилось, что подрядная организация ООО «Стройбрянск» после капитального ремонта не очистила территорию от строительного мусора, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокуратура района внесла представление директору организации, потребовав устранить нарушения.

Акт прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU