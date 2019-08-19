2019-08-19T17:10:49+03:00
Общество

В Клинцах волонтеры ремонтируют здание в стиле модерн

Дом не является памятником архитектуры
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Том Сойер Фест".Фото: vk.com, "Том Сойер Фест".
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В брянском городе Клинцы волонтеры ремонтируют дом в стиле модерн, построенный в первой четверти 20-го века. Здание на улице Льва Толстого не является памятником архитектуры, поэтому работы можно проводить без согласований. Ремонт проходит в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Идея его состоит в том, чтобы сохранить как можно больше старых зданий, даже если они не попадают под охрану государства. Подобные фестивали проходили в других российских городах.

Добровольцы в Клинцах уже зачистили фасад от старой краски, укрепили фундамент и построили новый забор. Работы продлятся до конца лета.

Волонтеры организуют и культурную программу для участников фестиваля: конкурсы фотографий и рисунков, поэтические и музыкальные вечера, просмотры фильмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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