В Клинцах волонтеры ремонтируют здание в стиле модерн
В брянском городе Клинцы волонтеры ремонтируют дом в стиле модерн, построенный в первой четверти 20-го века. Здание на улице Льва Толстого не является памятником архитектуры, поэтому работы можно проводить без согласований. Ремонт проходит в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Идея его состоит в том, чтобы сохранить как можно больше старых зданий, даже если они не попадают под охрану государства. Подобные фестивали проходили в других российских городах.
Добровольцы в Клинцах уже зачистили фасад от старой краски, укрепили фундамент и построили новый забор. Работы продлятся до конца лета.
Волонтеры организуют и культурную программу для участников фестиваля: конкурсы фотографий и рисунков, поэтические и музыкальные вечера, просмотры фильмов.
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ИСТОЧНИК KP.RU