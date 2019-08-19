СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-19T16:51:57+03:00

Ограничение движения будет действовать с 22 по 24 августа

Изменить размер текста: A A

В Клинцах на три дня закроют железнодорожный переезд 174-й километр. Ограничение будет действовать с 22 по 24 августа. Это связано с ремонтными работами на путях.

Объехать ремонт можно через переезд 172-й километр и 170-й километр, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Водителей просят планировать маршрут заранее и выбирать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU