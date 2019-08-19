В Клинцах на три дня закроют железнодорожный переезд
Ограничение движения будет действовать с 22 по 24 августа
Водителей просят выбирать пути объезда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах на три дня закроют железнодорожный переезд 174-й километр. Ограничение будет действовать с 22 по 24 августа. Это связано с ремонтными работами на путях.
Объехать ремонт можно через переезд 172-й километр и 170-й километр, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. Водителей просят планировать маршрут заранее и выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU