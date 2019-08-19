Житель Суражского района украл 55 тысяч рублей из банки под кроватью

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-19T16:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летнего жителя Суражского района подозревают в краже 55 тысяч рублей из стеклянной банки, найденной под кроватью. Злоумышленник взломал и забрался в дом к жительнице деревни Каменск 14 августа. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Она рассказала, что ездила с мужем в соседний район. А когда вернулась, обнаружила следы чужого присутствия.

- Вор проник в чужое жилье через окно, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Отпечатки злоумышленника остались на стекле и москитной сетке.

Через три часа полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признался, что давно мечтал съездить за границу. Но нужной суммы накопить не мог. О том, что родители уезжают, парень узнал от сына потерпевшей. Он решил воспользоваться шансом.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU