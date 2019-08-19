2019-08-19T16:20:21+03:00
Происшествия

Житель Суражского района украл 55 тысяч рублей из банки под кроватью

Деньги таким образом хранила 46-летняя хозяйка дома
Марина АНТОНОВА
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23-летнего жителя Суражского района подозревают в краже 55 тысяч рублей из стеклянной банки, найденной под кроватью. Злоумышленник взломал и забрался в дом к жительнице деревни Каменск 14 августа. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Она рассказала, что ездила с мужем в соседний район. А когда вернулась, обнаружила следы чужого присутствия.

- Вор проник в чужое жилье через окно, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Отпечатки злоумышленника остались на стекле и москитной сетке.

Через три часа полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек признался, что давно мечтал съездить за границу. Но нужной суммы накопить не мог. О том, что родители уезжают, парень узнал от сына потерпевшей. Он решил воспользоваться шансом.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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