Перед ДК железнодорожников в Брянске обустраивают кольцевую развязку
Перед ДК железнодорожников в Фокинском районе Брянска обустраивают кольцевую развязку. Кольцо появится в рамках капитального ремонта улицы Дзержинского.
Водители пока теряются, как проезжать перекресток. Знаков на кольцевой развязке пока не стоит. Судя по всему, действует прежняя схема движения.
Кстати, в Брянске построено девять кольцевых развязок. Еще одно кольцо обещают обустроить на пересечении улиц Крахмалева, Фокина и Советской. В планах было создать кольцевую развязку на пересечении улиц Малыгина и Дуки. Но дорогу вниз на улицу Калинина пока строить не собираются.
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ИСТОЧНИК KP.RU