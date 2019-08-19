Николай Тимошков должен заплатить за независимую экспертизу торгового центра в Брянске почти миллион рублей
Николай Тимошков должен будет заплатить за независимую экспертизу своего торгового центра в Брянске почти миллион рублей. Об этом в сети рассказал его коллега бизнесмен Александр Коломейцев.
По словам предпринимателя, Николай Кузьмич в суде предлагал организации, которые готовы выполнить экспертизу за 80 тысяч рублей или 225 тысяч рублей. Но судья выбрала фирму из Санкт-Петербурга, которую предложила прокуратура.
Торговый центр Тимошковых на улице Красноармейской закрыт с апреля прошлого года. Здание не прошло проверки пожарной безопасности. А после выяснилось, что после постройки торговый центр так и не ввели в эксплуатацию.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU