2019-08-19T15:13:41+03:00
Общество

Николай Тимошков должен заплатить за независимую экспертизу торгового центра в Брянске почти миллион рублей

Ее будет проводить фирма из Санкт-Петербурга
Марина АНТОНОВА
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Торговый центр Тимошковых на улице Красноармейской закрыт с апреля прошлого года.Торговый центр Тимошковых на улице Красноармейской закрыт с апреля прошлого года.Фото: Марина АНТОНОВА
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Николай Тимошков должен будет заплатить за независимую экспертизу своего торгового центра в Брянске почти миллион рублей. Об этом в сети рассказал его коллега бизнесмен Александр Коломейцев.

По словам предпринимателя, Николай Кузьмич в суде предлагал организации, которые готовы выполнить экспертизу за 80 тысяч рублей или 225 тысяч рублей. Но судья выбрала фирму из Санкт-Петербурга, которую предложила прокуратура.

Торговый центр Тимошковых на улице Красноармейской закрыт с апреля прошлого года. Здание не прошло проверки пожарной безопасности. А после выяснилось, что после постройки торговый центр так и не ввели в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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