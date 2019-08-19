2019-08-19T13:25:13+03:00
Происшествия

В Сельцо водитель иномарки врезался в столб

Автомобилиста отпустили с назначением лечения
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В брянском городе Сельцо 44-летний водитель «Киа Серато» врезался в столб. Автоавария случилась около половины шестого вечера в воскресенье, 18 августа, на улице Маховой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист двигался по улице Брянской со стороны улицы Парковой в сторону поселка Коммунар. Он не справился с управлением.

У водителя – ушиб лба. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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