В Сельцо водитель иномарки врезался в столб
Автомобилиста отпустили с назначением лечения
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В брянском городе Сельцо 44-летний водитель «Киа Серато» врезался в столб. Автоавария случилась около половины шестого вечера в воскресенье, 18 августа, на улице Маховой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Автомобилист двигался по улице Брянской со стороны улицы Парковой в сторону поселка Коммунар. Он не справился с управлением.
У водителя – ушиб лба. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU