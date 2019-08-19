В Почепском районе нашли в кустах нашли тело 32-летнего мужчины
15 августа на окраине поселка Кирпичный Завод Почепского района в зарослях кустарника нашли тело 32-летнего мужчины. По факту ЧП следователи завели уголовное дело.
Подозреваемого в убийстве быстро нашли. Им оказался 36-летний местный житель, которому уже предъявлено обвинение.
- Утром этого дня обвиняемый поссорился с потерпевшим, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время конфликта мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь, а затем накинул ему на шею шнурок и задушил.
Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью. Суда он будет ждать под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU