2019-08-19T12:41:57+03:00
Происшествия

Житель Брянска пойдет под суд за жестокое избиение случайного знакомого

Потерпевший от полученных травм скончался
Мария Дедкова
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Жителя Бежицы будут судить за жестокое избиение случайного знакомого.

По версии следствия, 37-летний брянец до смерти избил нового приятеля.

Трагедия произошла вечером 12 апреля. Горожанин у себя в комнате в общежитии выпивал с 58-летним мужчиной, с которым познакомился днем. Застолье закончилось ссорой, а потом и дракой.

- Хозяин дома избил гостя, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем - наступил ногой на шею и сдавил горло, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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