Житель Брянска пойдет под суд за жестокое избиение случайного знакомого

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-19T12:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Бежицы будут судить за жестокое избиение случайного знакомого.

По версии следствия, 37-летний брянец до смерти избил нового приятеля.

Трагедия произошла вечером 12 апреля. Горожанин у себя в комнате в общежитии выпивал с 58-летним мужчиной, с которым познакомился днем. Застолье закончилось ссорой, а потом и дракой.

- Хозяин дома избил гостя, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем - наступил ногой на шею и сдавил горло, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU