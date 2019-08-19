Две брянские усадьбы попали в топ-10 самых красивых в России

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-19T12:20:46+03:00

В 1803 году в Овстуге родился выдающийся поэт Федор Тютчев. Фото: Ольга УМАРОВА

Овстуг и Красный Рог признали одними из лучших для туристов

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Две дворянские усадьбы, которые расположены в Брянской области, попали в топ-10 самых красивых в стране. Такой рейтинг привел журнал "Петербургские прогулки". Помимо усадьбы в Овстуге и Красном Роге в список попали Архангельское, усадьба Брянчаниновых, Кирицы, Поленово, Болдино, усадьба Гальских, усадебный дом Ольденбургских и усадьба Асеевых.

Овстуг - поместье дворянского рода Тютчевых на берегу речки Овстуженки, в одноименном селе Жуковского района. В 1803 году здесь родился выдающийся поэт Федор Тютчев.

Красный Рог - усадьба Алексея Толстого. В год 150-летия со дня рождения писателя в его имении в небольшом флигеле, оставшемся от бывшей усадьбы, открылся музей.

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ИСТОЧНИК KP.RU