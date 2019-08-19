Брянские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-19T11:52:27+03:00

Шесть месяцев перед нашими земляками стояла непростая задача охраны правопорядка на территории Северной Осетии. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянск вернулись полицейские, которые полгода несли службу на Северном Кавказе. На родине их встречали руководители УМВД, представители органов власти, ветеранов ОВД и родственники.

Шесть месяцев перед нашими земляками стояла непростая задача охраны правопорядка на территории Северной Осетии.

По традиции прибывших бойцов встретили хлебом-солью.

– Со всеми задачами, поставленными руководством группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе, вы успешно справились, - сказал начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов.- Отзывы о службе сотрудников брянской полиции как со стороны руководства ведомства, так и со стороны местных жителей – только положительные. Коллеги из местных правоохранительных органов также высоко оценили ваше ответственное отношение к порученному делу. Мы ценим ваш важный и самоотверженный ратный труд, многих из вас ждут заслуженные награды. Уверен, что после отдыха вы будете готовы с новыми силами и самоотдачей приступить к исполнению своих обязанностей по месту службы.

За добросовестное выполнение служебного долга отличившиеся бойцы отряда получили ведомственные награды, а также почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, главного Федерального инспектора по Брянской области и Брянской городской администрации.

Священник Михаил Агешин совершил по распоряжению митрополита Брянского и Севского Александра вручил медали Преподобного князя Олега Брянского III степени командиру патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Брянску Александру Артюхову и инспектору отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Брянску Андрею Новикову.

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ИСТОЧНИК KP.RU