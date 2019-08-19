В Клетне осудили двух хозяев наркопритона

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-19T11:36:28+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Оба получили по два года условно

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Двое содержателей наркопритона выслушали приговор в Клетне.

57-летний мужчина и его 55-летняя знакомая устроили у себя дома ночлег для людей с зависимостью. В помещении любители запрещенных веществ могли спокойно употреблять их. За это парочка брала плату - алкоголь. Наркопритон работал с 19 по 25 марта, пока его не обнаружили правоохранители.

Суд приговорил злоумышленников к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год каждому. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU