В Клетне осудили двух хозяев наркопритона
Двое содержателей наркопритона выслушали приговор в Клетне.
57-летний мужчина и его 55-летняя знакомая устроили у себя дома ночлег для людей с зависимостью. В помещении любители запрещенных веществ могли спокойно употреблять их. За это парочка брала плату - алкоголь. Наркопритон работал с 19 по 25 марта, пока его не обнаружили правоохранители.
Суд приговорил злоумышленников к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год каждому. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU