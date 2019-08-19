2019-08-19T11:08:50+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками: пострадали двое

Водителя и пассажирку госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Выгоничском районе легковой автомобиль «Опель Астра» столкнулся с двумя грузовиками. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера в воскресенье, 18 августа, на 29-м километре автодороги Брянск-Новозыбков.

- 22-летний водитель иномарки перестраивался и наехал на бордюрный камень, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Автомобилист двигался со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Он по касательной столкнулся с фурой ДАФ. За рулем грузовика была 39-летняя женщина.

Затем легковушка вылетела на встречную полосу. И столкнулась с КамАЗом, которым управлял 41-летний водитель. Он ехал со стороны Брянска.

В итоге у водителя иномарки диагностировали скальпированную рану головы и сотрясение мозга. 34-летняя пассажирка иномарки получила травму головы, ушиб мозга средней тяжести, переломы свода черепа, обеих голеней и тела грудины. Двоих пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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