Брянского блогера осудили за выкручивание пальца чиновнице
Брянского блогера Владимира Чесалина осудили за выкручивание пальца жуковской чиновнице. О своих злоключениях он рассказывает в соцсетях.
Полгода назад он рассказал, что пришел с двумя зоозащитницами в администрацию Жуковского района. На женщин составили административный протокол за то, что они подкармливают бездомных кошек и собак на рынке. Им вменяли незаконное содержание животных.
Посетители пришли в администрацию, чтобы ознакомиться с материалами административного дела. Владимир Чесалин начал снимать происходящее на телефон. Чиновницы, присутствующие в кабинете, просили этого не делать. Но блогер не унимался. По словам Владимира Чесалина, женщина выбила из его рук телефон.
В итоге у одной из сотрудниц администрации диагностировали растяжение пальца. Чесалин получил 200 часов обязательных работ. Но блогер планирует обжаловать решение суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU