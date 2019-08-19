2019-08-19T09:58:45+03:00
Общество

На станции Нерусса питьевая вода не соответствует требованиям безопасности

Прокуратура обратилась с иском в суд
Марина АНТОНОВА
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До сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.До сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.Фото: Елена РАКОВА
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В населенном пункте на железнодорожной станции Нерусса в Суземском районе питьевая вода не соответствовала санитарным требованиям. Это выяснилось при проверке источников водоснабжения. Специалисты исследовали пробы воды в лаборатории.

- Главе администрации района вынесли представление об устранении нарушения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но до сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.

Прокурору пришлось обратиться в суд с иском. Суд требования удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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