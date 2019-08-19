На станции Нерусса питьевая вода не соответствует требованиям безопасности

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-19T09:58:45+03:00

До сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой. Фото: Елена РАКОВА

Прокуратура обратилась с иском в суд

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В населенном пункте на железнодорожной станции Нерусса в Суземском районе питьевая вода не соответствовала санитарным требованиям. Это выяснилось при проверке источников водоснабжения. Специалисты исследовали пробы воды в лаборатории.

- Главе администрации района вынесли представление об устранении нарушения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но до сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.

Прокурору пришлось обратиться в суд с иском. Суд требования удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU