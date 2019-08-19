На станции Нерусса питьевая вода не соответствует требованиям безопасности
Прокуратура обратилась с иском в суд
До сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.Фото: Елена РАКОВА
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В населенном пункте на железнодорожной станции Нерусса в Суземском районе питьевая вода не соответствовала санитарным требованиям. Это выяснилось при проверке источников водоснабжения. Специалисты исследовали пробы воды в лаборатории.
- Главе администрации района вынесли представление об устранении нарушения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но до сих пор жители не обеспечены чистой питьевой водой.
Прокурору пришлось обратиться в суд с иском. Суд требования удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU